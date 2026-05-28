熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡る汚職事件で、警視庁と熊本県警は２８日、受け取った賄賂を知人の法人口座に隠したとして、市議の成松由紀夫容疑者（５４）（あっせん収賄容疑で逮捕）ら男３人を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で再逮捕し、新たにウェブ制作会社の代表取締役（４９）（東京都渋谷区）ら男３人を同容疑で逮捕した。ほかに新たに逮捕されたのは、住所、職業不詳の男（５１）、団体職員の男（５１）（