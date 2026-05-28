ラグビー「三重ホンダヒート」に所属する外国人選手の男が、妻に暴行しケガをさせた疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、ラグビー・リーグワンの三重ホンダヒートに所属する、オーストラリア出身のホゼア・トレバー・トゥオロ・チャールズ容疑者(26)です。警察によりますと、ホゼア容疑者は今月25日夕方、鈴鹿市東旭が丘の自宅で同居する28歳の妻を押し倒し、馬乗りにな