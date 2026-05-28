本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投手として6回無安打1失点、4四球1死球7奪三振と力投し5勝目（2敗）を挙げた。打者としても9号となる先頭打者弾を放つなど4打数1安打1打点で4-1の勝利に貢献した。登板時に大谷が同僚に見せた“お辞儀”にファンの注目が集まっている。初回先頭の大谷は、相手先発・菅野のフォーシームを豪