倉科カナが、5月24日に開催された競馬のGIレース・オークスの表彰式プレゼンターとして出席。色気全開のドレス姿で登場し、話題を集めている。翌日に、倉科はInstagramを更新。レースはジュウリョクピエロが勝利し、騎乗していた今村聖奈騎手が日本人女性騎手として初めてGI制覇したことをうけ、《今村聖奈さん、ジュウリョクピエロさん、そして関係者の皆さま、本当におめでとうございます歴史的瞬間に立ち会えて本当に光栄