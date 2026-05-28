ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２８日、予選３日目が行われた。山田康二（３８＝佐賀）が３日目４Ｒで逃げて勝利。後半１１Ｒでは４コースから２着に入った。２走目まで４着２本だったものの３日目で取り返して得点率１５位までジャンプアップした。舟足に関しては「気象もあるのか、まだバチッと合っている感じはしないです。ただ、競った時、差してからバックで捕まえた足はいいと思いま