5月27日、伝説のバンド「ZARD」のXオフィシャルアカウント「ZARD since 1991」が更新された。同日はZARDのボーカリスト・坂井泉水さんの命日だった。《いつもZARDを応援頂き、誠にありがとうございます。本日5月27日はZARD/坂井泉水さんのご命日です。それぞれの場所で、それぞれの想いとともに、坂井さんを偲ぶ一日としてお過ごしいただけましたら幸いです。今日も、皆さまの傍に、ZARD “永遠のスタンダード・ナンバー”が在り