米国・ＡＥＷの「ＤＡＹＮＡＭＩＴＥ」＆「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」３時間スペシャル（ペンシルベニア州フィラデルフィア）が、２７日（日本時間２８日）に放送され、新日本プロレスの元王者が暴れまくっている。まずはＡＥＷと新日本の２団体所属で元ＩＷＧＰジュニアタッグ王者のケビン・ナイト（２９）だ。２５年３月からＡＥＷに主戦場を移し、マイク・ベイリーとのタッグ「ジェットスピード」で活躍してきたが、昨年１２月に