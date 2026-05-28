巨人軍の阿部慎之助前監督が、5月25日の夜、自宅で18歳の長女に暴行を加えた容疑で警視庁に現行犯逮捕された。その後、釈放されるも、26日に監督辞任を球団に申し入れ、受理された。「18歳の長女と15歳の次女がけんかをしたため、阿部氏は『静かにしろ』と注意しました。その際、長女が口答えをしたことから阿部氏は激高し、長女の襟首をつかみ、投げ飛ばしたということです。阿部氏は酒を飲んでいたそうです」（事件担当記者）