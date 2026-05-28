ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２８日、予選３日目が行われた。宮地元輝（３９＝佐賀）は３日目７Ｒを逃げてシリーズ２勝目を挙げた。ただ、「全く進んでないです。もっとキーンと回りたいんですけどね」と仕上がり途上とあって、表情は明るくない。得点率６・００の１８位タイで臨む予選最終日は３、６号艇の２走。「自分なりに仕事してみようと思う。いろいろやってみます」と予選突破に