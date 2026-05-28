本州初のトキの放鳥まであと3日です。長年、トキの野生復帰に向けて繁殖と飼育に取り組んできた石川県能美市のいしかわ動物園の担当者たちは、特別な思いで放鳥の瞬間を待っています。いしかわ動物園にある「トキ里山館」。いしかわ動物園飼育展示課・堂前 弘志 担当課長：「ちょうど今、そこに餌を探してますね。これがトキです」「ここは自然環境を模したような施設になっています。奥に回られると、あそこに田んぼもあったりし