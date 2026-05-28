ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２８日、予選３日目が行われた。清水愛海（２６＝山口）は３日目２Ｒ、インから逃げ切り、シリーズ初白星を挙げた。相棒の３７号機は２連率４２％の好素性機。「チルトを下げてぶっつけ本番で行きました。乗りづらかったです。足は２日目の方が良かったかも。ただ、西橋さんに差された見え方だったのに自分の方が前にいたのでエンジンはいいんだと思います。パ