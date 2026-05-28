男の子の背中の上に乗って甘える子猫の姿が可愛いと話題です。動画には「なんて可愛らしい甘え方なんでしょう！」「自然と口角が上がるいい動画」等のコメントが寄せられ43万回以上再生されているようです。 【動画：お絵かきをしている男の子→子猫が背中の上に乗ってきて…悶絶級に『愛おしい光景』】 背中の上で甘える子猫 YouTubeチャンネル「ひのき猫」に投稿されたのは、子猫のおでこちゃんと息子さんのある日の姿で