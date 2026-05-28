誕生日を迎えた猫ちゃんの劇的なビフォーアフターが反響を呼んでいます。話題の投稿は15万回以上表示され「手のひらサイズも80センチもめちゃめちゃ可愛い」「3歳のお誕生日おめでとうございます」「これからも楽しく元気に過ごしてね」とのコメントが寄せられていました。 【写真：手のひらサイズの『とっても小さかった子猫』が、３年後→『貫禄』が出てきて…劇的なビフォーアフター】 3歳の誕生