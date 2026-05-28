警視庁が2026年5月28日、バレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者を麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕したとの報道が波紋を広げている。東京都板橋区のパチンコ店で乾燥大麻を所持か佐藤容疑者は東海大学出身。205センチの長身を生かし、ミドルブロッカーとして活躍してきた。15歳でU19日本代表に選出され、アジアユース選手権では優勝に貢献。ベストミドルブロッカー賞を受賞した。19年8月にはU23日本代表、22年の世界選手権、2