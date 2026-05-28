元フジテレビの平井理央アナウンサーが28日、最近の仕事で着用した衣装をインスタグラムに公開した。 【写真】ドレスコートだと別格の上品さ!美しい全身ショット 平井アナは「イベント司会の衣装たちイベントのイメージやブランドカラーに合わせて、毎回スタイリングしていただいています普段はなかなか着ないドレッシーなお洋服は、やっぱりテンションが上がりますね」と日常とは異なる