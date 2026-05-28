地球は陸上から海中まで生命にあふれた星ですが、中には不毛な寒冷地帯や砂漠といった生命にとって不向きな場所もあります。科学系YouTubeチャンネルのKurzgesagtが、地球よりもさらに生命の繁栄にとって理想的な星が一体どんな星になっているのかを考察しました。Why Earth Sucks Compared to the Planet Hestia - YouTube地球は生命の楽園のように思えるかもしれませんが、その大部分は凍った大地や砂漠といった生命にとって過酷