モデルで女優の香音が27日、インスタグラムを更新。髪をバッサリ切った姿を公開した。【写真】香音、髪バッサリ！香音は「バッサリ切りました〜 こんなに短いの生まれてはじめて」とつづり、新ヘアスタイルを披露。公開された写真には、ショートボブになった香音の姿が収められており、大幅なイメチェンを遂げている。香音の新鮮な姿に、ファンからは「え！！！すっごい短い！」「すごく似合ってる」「史上最強にカワイイ