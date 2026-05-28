『名探偵コナン』と『名探偵プリキュア！』。本来交わるはずのなかった2つの物語が、いまひとつの画面に並び立つ。その出発点は、ひとりのプロデューサーの「コナンが好き」という想いだった。だが、放送局の垣根を越えるという“前人未到”の挑戦は、決して簡単なものではない。関係各所の熱量と試行錯誤の末に実現した今回のコラボは、まさに“奇跡”と呼ぶにふさわしいプロジェクトだ。本稿では、監督・プロデューサー陣の言