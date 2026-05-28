福岡出身のタレント、璃音（りお）が、28日発売の「週刊ヤングジャンプ」26号の巻末グラビアに登場した！【写真】福岡出身の原石美少女に美女インフルエンサーも「ヤンジャン」最新号フォトギャラリー数ヵ月前に上京したばかり。整った顔立ちに大きな瞳、そして人懐っこくてかわいらしい笑顔を持ったキラキラ輝く原石・璃音が初水着＆人生初グラビアで「週刊ヤングジャンプ」初登場だ。圧倒的な煌めきと初々しさ、そして「