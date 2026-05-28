◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り東西トレセン担当記者が、馬券的中のヒントをリレー形式で紹介する企画「Ｇ１トク捜査リレー」。水納愛美記者が注目したのは、前走からの上昇度が際立つ一頭だ。日本ダービーの取材を続けていると、勝つ秘訣（ひけつ）として“上昇度”を推す声をよく聞いた。ダービー前に、グンと状態が上がらなければならないということだ。それを念頭に