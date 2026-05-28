初夏になると食べたくなるトウモロコシの魅力を探るべく、収穫がはじまったばかりの高知県南国市にお邪魔しました。■樺山アナウンサー「南国市長岡地区にやって来た。朝なので空気が澄んでいて、田園風景が美しい。今日は収穫はじまったばかりのトウモロコシを紹介」初夏の味覚、トウモロコシ。高知では、きび街道で知られるいの町枝川をはじめ、香南市などで生産され、県民がこの時期楽しみにしている味です。南国市長岡地