ガソリン価格のカルテル問題を巡り、26日に「業務改善計画書」を提出した県石油商業組合。28日、長野県の阿部知事は「役員が説明することが極めて重要」として、改めて会見を開くよう求めました。長野県阿部守一知事「やはり役員の皆さま方が、しっかりと説明することが極めて重要だと思っています」県石油商業組合に対し、改めて会見の開催を求めた阿部知事。取材に応じない姿勢を続けている県石油商業組合。去年11月、公正取引