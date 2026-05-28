路面電車のあり方を検討する会議が、5月28日高知市で開かれ、電停の環境改善などについて話し合われました。28日、高知市で2026年度1回目となる高知県地域公共交通活性化協議会の路面電車あり方検討会が開かれ、メンバーとなっている交通事業者や有識者などが出席しました。検討会では、路面電車のサービス向上や増収策について話し合われ、電停に屋根を設置することや、電車の走行位置や遅延情報をリアルタイムで伝え