プロボクシング世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝の次戦について、所属ジムの大橋秀行会長（６１）が２８日、横浜市の同ジムで取材に応じ、「面白い試合になるんじゃないですかね」と話した。ベトナムで開催中の国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）の年次総会で、尚弥がＩＢＦの指名防衛戦を行う予定がないことから、ＩＢＦ同級１位・西田凌佑（六島）と同２位サム・グッドマン（オーストラリア）の両