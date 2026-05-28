◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）２８日の巨人―ソフトバンク戦は世界最大のアクションスポーツの国際競技会「ＸＧａｍｅｓＣｈｉｂａ２０２６」にオフィシャルチケッティングパートナーとして参画している「イープラス」提供の「「イープラスナイター」として開催。試合前にスケートボード選手の佐々木音憧がファーストピッチを務めた。橙魂デーに合わせてオレンジ色で、縁