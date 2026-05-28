◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人の大城卓三捕手が８試合連続安打を放った。「５番・捕手」で先発出場。０―１の２回先頭で先発・スチュワートの初球、１４９キロ直球を引っ張り、右翼線二塁打をマーク。１９日のヤクルト戦（いわき）から８試合連続安打とした。続くキャベッジの投ゴロで１死三塁とすると、佐々木俊輔外野手がスチュワートの１２５キロカーブを中前へ。三塁