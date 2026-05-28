記事ポイント北海道生まれの宅配ピザチェーン10.4( テンフォー)が、2026年5月30日(土)より『世界のピザの祭典2026』を開催します。アメリカ、メキシコ、韓国、イタリア、日本、カナダなど、8ヶ国の名物料理を取り入れたピザとサイドメニューが登場します。「北海道チーズドリア 天使のオーブン」と「第104代肉横綱」からも、北海道釧路市のご当地グルメやデカ盛り丼をアレンジした新商品が展開されます。 北海道生まれの宅配