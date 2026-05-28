29日から、世界で初めて天然資源に頼らない完全養殖ウナギが販売されます。養殖を手がける山田水産が開発してきた完全養殖ウナギは、29日10時以降、イオンや山田水産のオンラインサイトなどで1尾4500円から数量限定で販売されます。「完全養殖」は、卵から育てた稚魚を親にして、さらにその卵をふ化させる技術で、2010年に世界で初めて成功しました。イオン・土谷美津子副社長は、「どんな価格だったら将来的に買うのかとか意見い