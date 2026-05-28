アイドルグループ・日向坂46が28日、神奈川・横浜スタジアムで開催された『推せ推せ！YOKOHAMA☆IDOL SERIES 2026』にスペシャルゲストとして登場。セレモニアルピッチを務めた藤嶌果歩のほか、メンバーの小坂菜緒、大野愛実が囲み取材に応じた。【動画】豪快ノーバン！再び魔球？を投げた日向坂46藤嶌果歩バースデーライブを何度も横浜スタジアムで開催している日向坂46。ハマスタでの思い出について聞かれると、大野は「ライ