2001年、小泉内閣発足に伴い、民間から経済財政政策担当大臣に就任した竹中平蔵氏。以降、郵政民営化担当大臣、総務大臣などを歴任し、構造改革を推進。辣腕（らつわん）から批判の声も少なくなかったが、06年政界引退後も経済界に大きな影響力を持つ。昨年、日本最高峰の勲章である旭日大綬章を受章。「悪名は無名に勝る」半生を全3回で紹介する。 福田旭日大綬章受章おめでとうございます。 竹中ありがとうございます。