ローソンの小型スーパー「Lミニマート」＝28日午前、東京都小平市ローソンは28日、新業態の小型スーパー「Lミニマート」第1号店を東京都小平市に開店した。本年度中に首都圏で6店舗出店させる。過去に手がけた同様の業態で撤退しており、再挑戦となる。小型スーパーで1強状態のイオン系列「まいばすけっと」にお得な価格で対抗したい考えだが、消費者のニーズをつかめるかどうかが問われる。Lミニマート第1号店の営業時間は午