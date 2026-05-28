中東情勢が悪化する中、6月の電気・ガス料金は5月に続き、大手14社中、13社で値上がりします。大手電力10社の6月使用分の電気料金は、標準的な家庭で、関西電力を除く9社で、前の月と比べて25円から91円値上がりします。東京電力では、28円値上がりし、8823円となります。また、大手都市ガス4社も標準的な家庭で20円から24円値上がりします。燃料となるLNG（液化天然ガス）や原油、石炭の価格が上昇したことが要因です。政府は7月