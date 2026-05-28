◇プロ野球 交流戦 阪神-日本ハム(28日、甲子園球場)ここまで交流戦2連敗中の阪神。3回に逆転を許しました。初回の阪神はヒットと四球などで2アウト1、2塁の好機をつかみ、大山悠輔選手のタイムリーで先制に成功。プロ初先発のマウンドにあがった木下里都投手を援護します。しかし3回、木下投手は先頭に四球で出塁を許すと、1アウトから日本ハム・水野達稀選手の2塁打を浴び、2、3塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えた田宮裕