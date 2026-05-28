左からAudibleのキーリング・宮川もとみ氏、三宅香帆、桐谷健太、染井為人、Audible 逢阪志麻氏 Audibleは28日、記者向けに説明会を実施し、同社の市場環境や今年力を入れるコンテンツラインアップを説明した。 後半には、桐谷健太と三宅香帆、染井為人によるトークセッションが開催され、作品やAudibleの魅力が語られた。 日本上陸11年目のAudible 米国で誕生したAudibleは、2015年に日本でのサ&#