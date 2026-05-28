NTTドコモは、一部のスマートフォンやタブレットについて、オンラインショップ価格や「いつでもカエドキプログラム」の残価を6月1日以降変更する。オンラインショップ価格が値上げされ、「いつでもカエドキプログラム」の残価も変更される。 6月1日から、ASUS Chromebook CM30 Detachableは7万7000円→8万6999円に、Google Pixel 10a 128GBは8万8440円→9万5513円に、dtab d-51Fは6万5230円→7万7880円となる。