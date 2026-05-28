28日(木)は日差しは控えめでしたが、気温が上がりました。最高気温は新潟市秋葉区で29.6℃、新潟市中央区で29.2℃まで上がり、所々で真夏日に迫る暑さになりました。 ただ、天気が下り坂でこの時間雨が降っているところもあります。そして、29日(金)も雨の降る時間がありそうです。 ◆29日(金)午前9時の予想天気図 はじめ気圧の谷となって湿った空気が集まりますが、次第に気圧の谷が東に離れるでしょう。このため、29