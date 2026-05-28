5月28日(木)午後に運用が始まった『新しい防災気象情報』について、田中気象予報士がポイントを解説します。 『新しい防災気象情報』は、避難が必要な4つの災害「河川氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」に5段階のレベル付きの警報や注意報が発表されます。そして、もっとも大きな変更点となるのが「河川氾濫」です。 今回新しく始まる「河川氾濫」の情報は、市町村ではなく〝川〟に対して発表されます。新