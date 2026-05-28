子どもたちの「デジタル力」育成に向け2025年から始まった新金沢型教育モデル「デジタル科」。28日、中学生がドローンなどの最先端技術に触れる体験学習が行われました。28日、金沢工業大学を訪れたのは金石中学校の2年生125人。生徒たちは金沢工業大学の学生らからドローンが飛ぶ原理やプログラミングについて教わったあと、実際におよそ100グラムの小型ドローンを操縦しました。参加した中学生「（ドローンを）高く上げることは