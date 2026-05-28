あす29日、熱中症の危険性が極めて高い危険な暑さが予想されるとして、環境省と気象庁は、沖縄県の八重山地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。環境省と気象庁は、あす29日、熱中症の危険性が極めて高くなる危険な暑さが予想されるとして、沖縄県の八重山地方に「熱中症警戒アラート」を発表しました。「熱中症警戒アラート」が発表されたエリアでは、普段以上に屋内の気温や湿度に気を配り、エアコンなどを適切に使用し、