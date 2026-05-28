モデルの斎藤恭代さんが自身のインスタグラムで、夏の始まりを知らせています。 【写真を見る】【 斎藤恭代 】ビーチに水着でバックショット＆焼きそばスマイル「夏始まるらしい」フォロワー反響「こういうのがイイ」「夏女だね」斎藤さんは、いつものドレッシーさからは大分離れたカジュアルな感じで、グレーのスウェットシャツを着て髪をラフに下ろし、眼鏡をかけて割り箸をくわえるスマイルカットを投稿。左手にはカップ