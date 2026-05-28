中東情勢を受けた原油高騰の影響が続いています。「グンゼ」と「東洋紡」が包装用フィルムの値上げを発表しました。プラスチックフィルムなどを手がける「グンゼ」は28日、野菜や菓子などを包装するためのフィルムの値上げを発表しました。包装用フィルムはナフサ由来の製品で、6月22日の出荷分から、500平方メートルあたり500円値上げします。理由について「グンゼ」は、「現在のコスト上昇は自社努力で吸収できる限界を超えてい