◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２８日・神宮）ヤクルトＯＢの五十嵐亮太氏の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「イガちゃんねる―人生は旅だ―」でＭＣを務めるフリーアナの山本萩子がセレモニアルピッチを行った。大のヤクルトファンの山本が大きく振りかぶって投じた１球は、ノーバウンドで捕手役の五十嵐氏の元へ。ボールが届くと大歓声が巻き起こった。「すごく緊張して、昔から見てきた神宮球場なんだな