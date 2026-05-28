ソニー生命は、営業社員4人が顧客に儲け話などを持ち掛け、合わせて1億2000万円あまりを不正に受け取っていたと発表しました。ソニー生命によりますと、営業社員4人が投資話や儲け話を持ち掛けたり、客から借金をしたりするなどして、あわせて14人の顧客から、およそ1億2030万円を不正に受け取っていたということです。ソニー生命は3月、横浜支社につとめていた営業社員が、およそ100人の顧客からあわせておよそ22億円を個人的に借