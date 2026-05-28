◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島―ロッテ（２８日・マツダスタジアム）広島が３回に先制点を挙げた。３回１死二塁から鈴木が右前適時打を放った。７年目でプロ初安打となる一打。自らのバットで試合を動かした。この日はローテの谷間で、実質ブルペンデーを採用。２２日・中日戦（バンテリンＤ）の初回に栗林のアクシデントで緊急登板し、３回１／３を２安打無失点に抑えた右腕に白羽の矢が立った。日本ハム時代の２