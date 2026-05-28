元AKB48でタレントの板野友美さんが5月28日、自身のインスタグラムを更新。赤いキャミソール風トップスを着用したコーディネートの写真を複数枚投稿しました。 【写真を見る】【 板野友美 】赤いキャミ＆サングラスのド派手な最新コーデをSNSに大量投稿「載せすぎ祭り」にファン歓喜投稿には「新作赤も可愛いよ」「載せすぎ祭り。」というコメントが添えられていました。 写真では、赤いキャミソール風トップスを着