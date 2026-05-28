高市首相と「国賓」として日本を訪れているフィリピンのマルコス大統領が会談しました。両首脳は、両国関係を「包括的・戦略的パートナーシップ」に格上げします。高市首相「国際情勢が厳しさを増す中でございますが、進化した自由で開かれたインド太平洋FOIPの実現に向けて、日本とフィリピンが緊密に連携していく重要性というのは、かつてなく高まっております」ことしは、日・フィリピン国交正常化70周年となる節目の年です。会