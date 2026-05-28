26日、滋賀県草津市の工事現場で、流し込まれたセメントをかぶり、作業員2人が死亡した事故で、亡くなったベトナム国籍の男性のうち、一人の死因が窒息だったことが判明しました。 警察によりますと、亡くなったのはいずれもベトナム国籍で大阪市大正区に住む、ルー・タイン・ヴァングさん（27）、グェン・テー・フォンさん（25）です。ルーさんとグェンさんは技能実習生だとみられています。 この事故は、26