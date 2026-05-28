◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―１ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人・橋上秀樹監督代行が３戦目で初めてリクエストを行った。１―１の２回１死一塁。松本の打席の２球目に一塁走者・佐々木がスタートを切った。二塁に滑り込み判定はアウトだったが、際どいタイミングに佐々木はベンチへアピール。橋上監督代行もすぐさまリクエストのジェスチャーを取り、リプレー検証に入った。しかし判定は覆らず、２死走