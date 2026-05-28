兵庫県たつの市で母親と娘が殺害された事件。公開手配中の男は複数回、服を着替えながら逃走しているとみられます。 5月19日、たつの市の住宅で住人の田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）の遺体が見つかった事件。 警察は、5月13日ごろに千尋さんを殺害した疑いで住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を全国に指名手配しています。 （記者リポート）「2人が殺害されたとみられる日の翌日に、現場の最寄駅近