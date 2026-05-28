世耕弘成氏＝25年4月、国会自民党派閥裏金事件で離党した世耕弘成衆院議員は28日、党本部で鈴木俊一幹事長と面会し、復党願を提出した。自民執行部は、地元の和歌山県連の意向を踏まえ対応を協議する。関係者が明らかにした。元自民参院幹事長の世耕氏は、旧安倍派に所属し、2024年4月、裏金事件で離党勧告処分を受けた。24年と今年2月の衆院選に無所属で出馬して当選。現在は衆院の自民会派で活動している。